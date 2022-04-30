Туреччина відмовилась брати участь у навчаннях НАТО через Грецію: що трапилось

Туреччина відмовилась брати участь у навчаннях НАТО через Грецію: що трапилось

Туреччина відмовилася брати участь у навчаннях НАТО, які проходитимуть у Греції.

Між країнами продовжує тривати суперечка через морські та повітряні кордони. Афіни регулярно звинувачують Анкару в тому, що її військові літаки порушують повітряний простір країни. Натомість цього разу Туреччина звинуватила Грецію в тому, що країна змінили на свою користь розмежування повітряного простору.

Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

Зазначається, що навчання "Зустріч з тигром" проводяться щороку у різних країнах, аби підкреслити солідарності країн-учасниць. Цьогоріч їх планують Провести в Греції з 9 по 20 травня.

Однак за інформацією турецьких ЗМІ, Греція підготувала технічний регламент, який необхідний для виконання всіма державами перед кожним навчанням. Проте Афіни внесли доповнення, які стосуються Туреччини, "спекулюючи на конфлікті між двома країнами".

Попри те, що командування турецьких ВПС вимагало змінити регламент, Греція не прийняла вимоги Туреччини. Внаслідок цього Анкара зрештою відмовилась від участі в навчаннях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Туреччині вже знищили три морські міни, а протимінні кораблі-мисливці, гелікоптери, морські патрульні літаки та групи підводної оборони перебувають у бойовій готовності.

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