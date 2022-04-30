Даніель Салем зворушив історією про маленького хлопчика на передовій

Відомий телеведучий Даніель Салем розповів зворушливу історію, яка сталася на передовій.

Так, одного дня після обстрілів армією РФ захисники України вийшли з окопів та побачили маленького хлопчика. Він біг до голодних бійців полем з хлібом.

Про це Салем поділився у програмі "Зірковий шлях".

"Ми вийшли з окопів, голодні капець і розуміємо, що нескоро обід... Раптом, неначе нізвідки, маленький хлопчик, ну років 6−7, біжить до нас полем з буханкою хліба: "Пацани, я вам хліба приніс!". Для мене це було щось таке неймовірне. Ми її розділили та разом з хлопчиком з'їли", – поділився шоумен.

Салем додав, що у цьому вся Україна, адже "українці не кинуть одне одного та піклуватимуться".

Нагадаємо, відома співачка показала свою квартиру після ракетного обстрілу Києва. 28 квітня ввечері Росія випустила дві ракети по столиці, які влучили у житловий будинок у Шевченківському районі.

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