Даниэль Салем растрогал историей о маленьком мальчике на передовой

Известный телеведущий Даниэль Салем рассказал трогательную историю, произошедшую на передовой.
Так, однажды после обстрелов армией РФ защитники Украины вышли из окопов и увидели маленького мальчика. Он бежал к голодным бойцам по полю с хлебом.
Об этом Салем поделился в программе "Звездный путь".
"Мы вышли из окопов, голодные капец и понимаем, что нескоро обед... Вдруг, как ниоткуда, маленький мальчик, ну лет 6-7, бежит к нам по полю с буханкой хлеба: "Пацаны, я вам хлеба принес!". Для меня это было что-то невероятное. Мы ее разделили и вместе с мальчиком съели", – поделился шоумен.
Салем добавил, что в этом вся Украина, ведь "украинцы не бросят друг друга и будут заботиться".
Напомним, известная певица показала свою квартиру после ракетных обстрелов Киева. 28 апреля вечером Россия выпустила две ракеты по столице, попавших в жилой дом в Шевченковском районе.
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