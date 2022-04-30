Даниэль Салем растрогал историей о маленьком мальчике на передовой

Известный телеведущий Даниэль Салем рассказал трогательную историю, произошедшую на передовой.

Так, однажды после обстрелов армией РФ защитники Украины вышли из окопов и увидели маленького мальчика. Он бежал к голодным бойцам по полю с хлебом.

Об этом Салем поделился в программе "Звездный путь".

"Мы вышли из окопов, голодные капец и понимаем, что нескоро обед... Вдруг, как ниоткуда, маленький мальчик, ну лет 6-7, бежит к нам по полю с буханкой хлеба: "Пацаны, я вам хлеба принес!". Для меня это было что-то невероятное. Мы ее разделили и вместе с мальчиком съели", – поделился шоумен.

Салем добавил, что в этом вся Украина, ведь "украинцы не бросят друг друга и будут заботиться".

Напомним, известная певица показала свою квартиру после ракетных обстрелов Киева. 28 апреля вечером Россия выпустила две ракеты по столице, попавших в жилой дом в Шевченковском районе.

Ирма Витовская: из актрисы в волонтёры и премьера "Коза Ностра"

Читайте также: