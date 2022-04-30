Юрія Вітренка перепризначили керівником НАК "Нафтогаз" ще на рік

Кабмін оприлюднив відповідну постанову.
Кабінет міністрів України перепризначив керівника НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка на цю посаду ще на рік, до 29 квітня 2023 року.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 26 квітня.
"Обрати та призначити Вітренка Юрія Юрійовича з 30 квітня 2022 р. головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” строком на один рік", - йдеться у документі.
До того, як Вітренко очолив державну енергетичну компанію, він тимчасово виконував обов'язки міністра енергетики.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України 28 квітня призначив нового голову правління НАК "Нафтогаз України", яким став Юрій Вітренко.
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