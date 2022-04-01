Нафтогаз авансом сплатив до держбюджету 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік

Нафтогаз авансом сплатив до держбюджету 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік

Нині тривають аудиторські процедури, необхідні для випуску фінальної звітності за 2021 рік.

Наприкінці березня 2022 року "Нафтогаз України" авансом перерахував до державного бюджету 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік. Ця сума становить 95% від обсягу чистого прибутку, попередньо розрахованого за результатами фінансово-господарської діяльності Компанії у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

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"Нафтогаз вчасно виконав рішення Уряду", — зазначив очільник "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Повідомляється, що відповідний показник чистого прибутку містився у фінансовому плані Компанії, затвердженому наглядовою радою та Кабміном.

"Таким чином, перерахувавши у держбюджет 95% від планового прибутку, Компанія також фактично виконала ключовий показник фінансового плану, який Нафтогазу встановив Уряд на 2021 рік", — йдеться в повідомленні.

Крім того, нині тривають аудиторські процедури, необхідні для випуску фінальної звітності за 2021 рік. Водночас через воєнні дії неможливо точно спрогнозувати, коли вона буде випущена.

"Загалом від початку війни Група Нафтогаз сплатила до бюджету 12,3 млрд грн. До кінця поточного місяця заплановано сплатити ще 3,2 млрд грн. Тобто загальна сума складе 15,5 млрд грн", — зазначили в "Нафтогазі".

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" уклав перший договір із "Миколаївською ТЕЦ" на постачання газу по 7 гривень.

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