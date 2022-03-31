Байден підтвердив, що США готують новий пакет санкції проти Росії - Єрмак

Які саме це будуть санкції, керівник ОП не знає.

Президент США Джо Байден в розмові з Володимиром Зеленським підтвердив, що скоро буде новий пакет санкцій проти Росії.

Про це 31 березня в інтерв'ю телеканалу Рада повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Байден в розмові з президентом Зеленським підтвердив, що скоро буде новий пакет санкції від США для Росії. Ми постійно працюємо з американцями. Санкції від США - дуже потужний інструмент і його потрібно і далі продовжувати. Які саме санкції вийдуть найближчими днями, я не знаю, але думаю, що це будуть персональні обмеження, економічні санкції", - заявив Єрмак

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 36-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Зокрема вони торкнулися і банківської системи. Це призвело до знецінення рубля. Крім того, банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Раніше громадянам РФ перестали продавати готівкову валюту.

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