Прем’єр Канади: Росії не місце у G20 

Лідери групи вели переговори про участь Росії.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не може бути конструктивним партнером у G20 (групі, яка складається з більшості найкрупніших економік світу) через її вторгнення в Україну.

Про це пише Reuters.

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З його слів, лідери G20 вели переговори про участь Росії, тому що війна в Україні “перевернула економічне зростання для всіх у всьому світі, і Росія не може бути конструктивним партнером”.

“Суть у тому, що це не може бути звичайною справою, коли Володимир Путін просто сидить за столом і вдає, що все гаразд”, — зазначив Трюдо.

Напередодні Китай став на захист Москви, назвавши РФ "важливим членом" G20 та відмовився виключити країну-агресорку з цієї організації.

Нагадаємо, Україна чекає на участь Китаю у стримуванні агресивних дій Росії. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в ОПУ сподіваються на розмову голови держави Володимира Зеленського з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

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