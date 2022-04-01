Премьер Канады: России не место в G20

Лидеры группы вели переговоры об участии России.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия не может быть конструктивным партнером в G20 (группе, состоящей из большинства крупнейших экономик мира) из-за ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Reuters.

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По его словам, лидеры G20 вели переговоры об участии России, потому что война в Украине "перевернула экономический рост для всех по всему миру, и Россия не может быть конструктивным партнером".

"Суть в том, что это не может быть обычным делом, когда Владимир Путин просто сидит за столом и делает вид, что все в порядке", — отметил Трюдо.

Накануне Китай стал в защиту Москвы, назвав РФ "важным членом" G20 и отказался исключить страну-агрессора из этой организации.

Напомним, Украина ожидает участия Китая в сдерживании агрессивных действий России. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в ОПУ надеются на разговор главы государства Владимира Зеленского с главой Китая Си Цзиньпином.

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