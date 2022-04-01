Нафтогаз авансом уплатил в госбюджет 2,3 млрд грн дивидендов за 2021 год

Нафтогаз авансом уплатил в госбюджет 2,3 млрд грн дивидендов за 2021 год

В настоящее время продолжаются аудиторские процедуры, необходимые для выпуска финальной отчетности за 2021 год.

В конце марта 2022 года "Нафтогаз Украины" авансом перечислил в государственный бюджет 2,3 млрд грн дивидендов за 2021 год. Эта сумма составляет 95% от объема чистой прибыли, предварительно рассчитанной по результатам финансово хозяйственной деятельности Компании в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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"Нафтогаз вовремя выполнил решение Правительства", — отметил глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Соответствующий показатель чистой прибыли содержался в финансовом плане Компании, утвержденном наблюдательным советом и Кабмином.

"Таким образом, перечислив в госбюджет 95% от плановой прибыли, Компания также фактически выполнила ключевой показатель финансового плана, который Нафтогазу установило Правительство на 2021 год", — говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас продолжаются аудиторские процедуры, необходимые для выпуска финальной отчетности за 2021 год. В то же время из-за военных действий невозможно точно спрогнозировать, когда она будет выпущена.

"В целом с начала войны Группа Нафтогаз уплатила в бюджет 12,3 млрд грн. До конца текущего месяца запланировано заплатить еще 3,2 млрд грн. То есть, общая сумма составит 15,5 млрд грн", — отметили в "Нафтогазе".

Напомним, ранее "Нафтогаз" заключил первый договор с "Николаевской ТЭЦ" на поставку газа по 7 гривен.

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