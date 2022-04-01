Украинский десантник из ПЗРК сбил 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 оккупантов

Парень точным попаданием сбил их с ПЗРК.

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать воздушные объекты российских оккупантов, спасая жизнь своим соотечественникам. За 2 дня украинский десантник сбил две "птички" РФ.

Об этом сообщают в Командовании ДШВ ВСУ.

Сообщается, что мастер-номер обслуги подразделения противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины солдат Глеб С. из ПЗРК уничтожил два истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил ВС РФ.

"Обнаружив воздушную цель на высоте около двух тысяч метров, я совершил боевой пуск, в результате которого самолет взорвался в воздухе, – рассказывает десантник. – Через день наша "охота" также была удачная, другую "Сушку" постигла такая же участь".

Командование добавило видео, на котором зафиксирован боевой пуск из ПЗРК, в результате которого был сбит истребитель-бомбардировщик Су-34 на высоте 2000 метров.

Напомним, что украинские десантники сбили в небе над селом в Николаевской области российскую крылатую ракету, летевшую в направлении Кропивницкого.