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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Бензин в Украине резко подешевел: сколько будет стоить горючее на АЗС

На украинских АЗС уже начали переписывать ценники на бензин после резкого падения оптовых цен.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Бензин

Бензин / © УНИАН

На рынке Украины резко подешевел бензин — оптовая цена упала сразу на 10 грн/л и ценники на заправках уже начали снижаться.

Об этом сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Цены на горючее в Украине снижаются: сколько будет стоить бензин

По словам эксперта, накануне оптовые цены на бензин обвалились на 10 грн/л до 74,70 грн/л, а текущие таможенные цены составляют 65–66 грн/л.

Реагировать начали и розничные сети. Региональные операторы снизили цены еще несколько дней назад, а 12 ноября национальные сети АЗС опустили стоимость одной гривны.

«Сегодня средняя цена 88 грн/л, и если текущие закупочные цены удержатся, в течение 2-3 недель увидим 80, а затем и ниже», — спрогнозировал Сергей Куюн.

Что касается дизельного горючего, то здесь динамика менее стремительная, но также положительная. По оценке эксперта есть все предпосылки, что уже в ноябре цена на дизель на заправках снова опустится ниже отметки 100 грн/л.

Что влияет на рынок и прогнозы на ноябрь

Сергей Куюн пояснил, что в октябре на рынке не хватало горючего, поэтому половину месяца оптовые цены были выше розничных. Из-за этого импорт автоцистернами вырос до более чем 105 тысяч тонн. Это самый большой показатель с осени 2023 года, когда рынок привык к новым маршрутам поставок после начала полномасштабной войны.

По словам эксперта, давать точные прогнозы на ноябрь сложно из-за противоречивых тенденций. Металлурги и аграрии покупают меньше горючего из-за кризиса, однако спрос растет благодаря владельцам генераторов и тем, кто производит запасы.

«По случаю напомню свою рекомендацию иметь запас всем, кто имеет возможность безопасного хранения», — добавил он.

Кроме ситуации внутри страны, на цены горючего в Украине будут влиять события на Ближнем Востоке и торги на лондонской бирже, где 12 ноября дизель снова немного подорожал.

Цены на горючее в Украине — последние новости

Напомним, 12 ноября в Украине существенно обновились цены на топливо. Четыре крупных сети — OKKO, WOG, «Укрнефть» и UPG — одновременно снизили стоимость бензина и дизеля на 1 гривну, однако автогаз продолжил дорожать почти на всех АЗС.

Ранее мы писали, что в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно вырасти и достичь 115–120 грн за литр по базовому прогнозу, а при негативном сценарии — приблизиться к 140–145 грн.

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