Плюсы и горчинки: Кулеба откровенно прокомментировал шестой пакет санкций против РФ

Плюсы и горчинки: Кулеба откровенно прокомментировал шестой пакет санкций против РФ

Решение о нефтяном эмбарго Кулеба назвал прорывным, а исключение для некоторых стран – опасным.

В шестом санкционном пакете против России есть исключения для некоторых стран.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о преимуществах и недостатках шестого пакета санкций ЕС против России. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

По словам министра, над этим решением работали все украинские дипломаты. В частности, над тем, чтобы снять оговорки Венгрии. Кулеба признался, что иногда казалось, что "Будапешт дерется не за свои экономические интересы, а пытается сорвать нефтяное эмбарго".

Решение о нефтяном эмбарго Кулеба назвал прорывным. Также важным глава МИД назвал отключения от SWIFT российского "Сбербанка" и санкции против российских пропагандистских каналов.

"Две горчинки: это время и исключение для определенных стран (по эмбарго нефти — Ред.). Опасный прецедент в том, что это решение создало отдельный режим для стран, получающих нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба". Это — Венгрия, Чехия, Словакия. Теперь обсуждая какие-либо санкции создается прецедент, когда для определенных стран есть отдельный режим", — сказал он.

По словам Кулебы, теперь есть угроза нарушения единства всего Европейского союза по поводу санкций.

Напомним, что страны ЕС договорились о частичном эмбарго для нефти из России.

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