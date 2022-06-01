Арестович прокоментував загрозу оточення українських військ у Сєвєродонецьку

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що наразі немає загрози оточення окупантами українських військ у Сєвєродонецьку. Українські захисники відступають там керовано.

Навіть якщо російські загарбники захоплять Сєвєродонецьк, то далі упруться у високий берег, адже Лисичанськ розташований вище.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 1 червня.

"(Окупанти ­– ред.) видавлюють в тупу прямолінійно. Загрози оточення поки немає. І упруться в Сєвєродонецьк. Треба розуміти, що наші відступають там керовано: завдали ураження – відійшли, завдали – відійшли", – сказав радник голови ОП.

"Вони (російські війська – ред.) упруться у високий берег, тому що Лисичанськ вище від Сєвєродонецька, промзона. Далі – здрастуйте, треба капіталізуватися, щоб хоча б кудись зрушитися і щось зробити. Подивимося", – додав Арестович.

Він наголосив, що завдання українських військових там – вимотувати та вибивати особовий склад загарбників та їхню техніку.

Нагадаємо, раніше Арестович попередив про загрозу наступу російських військ на Запоріжжя.

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