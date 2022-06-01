Арестович попередив про наступ окупантів на Запоріжжя

Арестович попередив про наступ окупантів на Запоріжжя

Російські військові здійснили провальні спроби просунутися в районі Гуляйполя і тепер готуються наступати в напрямку Запоріжжя.

Водночас наступ окупантів на Запоріжжя поки що залишається під сумнівом.

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів в ефірі "24 каналу".

"Окупанти намагалися наступати на Гуляйполівському напрямку, але успіху не мають. Стоять у Василівці, де, до речі, теж по них потужно вдарили, і намагаються наступати на Запоріжжя", – сказав радник голови ОП.

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Водночас Арестович має певні сумніви щодо наступу російських військ на Запоріжжя.

"Вони готуються, але подивимось, чи буде це", – додав він.

Нагадаємо, російські загарбники щодня обстрілюють Гуляйполе в Запорізькій області. Так, протягом 31 травня вони зруйнували 10 будинків.

Того ж дня окупанти обстріляли місто Оріхів: пошкоджені школа, лікарні та чимало будинків.

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