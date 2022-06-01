Окупанти випустили по Дніпропетровщині три ракети “Торнадо”

Окупанти випустили по Дніпропетровщині три ракети “Торнадо”

На Дніпропетровщині російські окупанти 1 червня нанесли ракетні удари по Синельниківському району.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“На жаль, гучно сьогодні не тільки через грім. Атака по Синельниківському району. Ворог випустив три ракети з РСЗВ “Торнадо”. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо. На місці працюють рятувальники. Їх роботу ускладнює негода”, - наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині сім громад визнали постраждалими внаслідок війни.

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