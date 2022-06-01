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Польща підтвердила, що підтримує вступ України до ЄС та НАТО – Шмигаль

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Польща підтвердила, що підтримує вступ України до ЄС та НАТО – Шмигаль

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Польща підтвердила 1 червня, що підтримує вступ України до ЄС та НАТО, а також докладатиме зусиль, аби держава отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі вже цього червня.

Польща також підтвердила свою готовність брати участь у післявоєнному відновленні України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Мережі.

"За результатами міжурядових консультацій України та Польщі була прийнята спільна заява. Польща підтвердила, що підтримує вступ України до ЄС та НАТО, а також докладатиме зусиль, аби Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС уже цього червня", – йдеться у дописі голови уряду.

Він також поінформував, що сторони домовилися посилювати оборонну співпрацю, розвивати польсько-українсько-британський союз та працювати над посиленням санкцій проти Росії. 

"Наші польські партнери підтвердили свою готовність брати участь у післявоєнному відновленні України. Будемо також посилювати прикордонне співробітництво", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, 30 травня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його держава готова стати гарантом безпеки для України.

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