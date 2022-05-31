Піонтковський: Франція та Німеччина бояться перемоги України

В ЄС і США розгортається інформаційна спецоперація РФ. На боці Путіна вже грають Італія, Франція, Німеччина та Угорщина. У США вона теж має успіх, але частковий.

Всі чули заяви відомого американського дипломата Генрі Кіссінджера про те, що Україна має здати частину свого суверенітету в обмін на припинення війни, читали редакційну статтю The New York Times, де йшлося, що Україна не може виграти цю війну просто тому, що Росія не може програти. Попри все це, ставлення Адміністрації Байдена щодо допомоги Україні це не змінило. Американські кораблі з озброєннями для України вже дійшли до портів у Європі.



Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

За його словами, Німеччина та Франція нав’язують Україні якісь "мирні" плани не тому, що вони бояться Путіна чи намагаються йому прислужитися.

"Ні. Вони бояться перемоги України, яка різко змінить геополітичну ситуацію в Європі та всю структуру європейської безпеки. Франція 75 років спекулює на своїй так званій "величі", яка полягає у постійному протистоянні з американцями та заграванні з Кремлем. Німеччина постійно була великим економічним бенефіціаром спеціальних відносин із Росією. За ці геополітичні послуги Кремль платив більш дешевими цінами на газ і нафту, щедро оплачуючи не лише німецький бюджет, але й великих німецьких політиків. Згадати лише колишнього канцлера Шредера (який, до речі, днями відмовився очолювати наглядову раду "Роснафти" – ред.)", - нагадує Андрій Піонтковський.

Але це так звана "стара" Європа. Не забуваймо, що в ЄС є країни, які дуже гаряче на боці України. Це Велика Британія та всі країни східної Європи – Польща, країни Балтії, Словаччина. Ці країни ладні ледь не воювати на боці України.

Андрій Піонтковський підкреслює, що після виступу Путіна 9 травня в Москві на Червоній площі всі зрозуміли, що рішення почати повномасштабну війну проти України призвело до стратегічної поразки Росії.

"І в бункері випрацювався консенсус: а тепер будемо максимально боротися за розширення нашого плацдарму всередині України, і до того, як Україна отримає допомогу по лендлізу, використаємо європейських політиків, щоб нав’язати Україні "мир" на ось цих територіальних умовах. Це консенсусна позиція. Помре завтра Путін, вона не зміниться", - зауважує політолог.

Раніше Піонтковський розповів про перелом війни на Донбасі.

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