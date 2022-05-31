Пионтковский: Франция и Германия боятся победы Украины

В ЕС и США разворачивается информационная спецоперация РФ. На стороне Путина уже играют Италия, Франция, Германия и Венгрия. В США она тоже имеет успех, но частичный.

Все слышали заявления известного американского дипломата Генри Киссинджера о том, что Украина должна сдать часть своего суверенитета в обмен на прекращение войны, читали редакционную статью The New York Times, где говорилось, что Украина не может выиграть эту войну просто потому, что Россия не может проиграть. Невзирая на все это, отношение Администрации Байдена относительно помощи Украине это не изменило. Американские корабли с вооружениями для Украины уже дошли до портов Европы.



Об этом в интервью ТСН.ua рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, Германия и Франция навязывают Украине какие-то "мирные" планы не потому, что они боятся Путина или пытаются ему услужить.

"Нет. Они боятся победы Украины, которая резко изменит геополитическую ситуацию в Европе и всю структуру европейской безопасности. Франция 75 лет спекулирует на своем так называемом "величии", которое заключается в постоянном противостоянии с американцами и заигрывании с Кремлем. Германия постоянно была большим экономическим бенефициаром специальных отношений с Россией. За эти геополитические услуги Кремль платил более дешевыми ценами на газ и нефть, щедро оплачивая не только немецкий бюджет, но и крупных немецких политиков. Вспомнить только бывшего канцлера Шредера (который, кстати, на днях отказался возглавлять наблюдательный совет "Роснефти" – ред.)", — напоминает Андрей Пионтковский.

Но это так называемая "старая" Европа. Не забывайте, что в ЕС есть страны, которые очень горячо на стороне Украины. Это Великобритания и все страны восточной Европы – Польша, страны Балтии, Словакия. Эти страны готовы едва не воевать на стороне Украины.

Андрей Пионтковский подчеркивает, что после выступления Путина 9 мая в Москве на Красной площади все поняли, что решение начать полномасштабную войну против Украины привело к стратегическому поражению России.

"И в бункере выработался консенсус: теперь будем максимально бороться за расширение нашего плацдарма внутри Украины, и до того, как Украина получит помощь по ленд-лизу, используем европейских политиков, чтобы навязать Украине "мир" на вот этих территориальных условиях. Это консенсусная позиция. Умрет завтра Путин, она не изменится", — отмечает политолог.

Ранее Пионтковский рассказал о переломе войны на Донбассе.

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