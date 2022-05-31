"Это тупик": Арестович объяснил, почему попытки оккупантов захватить Северодонецк – плохая для них идея

"Это тупик": Арестович объяснил, почему попытки оккупантов захватить Северодонецк – плохая для них идея

На сегодняшний день с военной точки зрения Северодонецк уже не представляет никакой ценности. И российские войска вкладывают туда свои силы и ресурсы только для доклада о том, что они взяли город.

Захватывать Северодонецк, расположенный ниже Лисичанска, где украинские войска держат оборону, является очень плохой идеей.

Такое мнение советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович выразил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 31 мая.

"Там сложно, но совершенно не грустно. Понятно, что командование наше воплощает определенный замысел затягивания этих товарищей в ловушку под удары нашей артиллерии, под расходы и средств, и личного состава, способного вести штурмовые действия в этих штурмовых атаках пустого города, который уже не составляет ниокакой ценности военной. Человеческую, конечно, составляет, как любое место, населенное людьми. И для тех, кто жил в Северодонецке, это, конечно, личная трагедия", — рассказал советник главы ОП.

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"Но с военной точки зрения, если поднять рамку и посмотреть выше, то они ради символизма вкладывают свои войска, свои ресурсы. Потому что Северодонецк по отношению к Лисичанску – это тупик. Брать город, расположенный ниже Лисичанска, ниже другого города, где наши войска держат оборону – войска противника – это очень плохая затея. Но зато будет доклад, что взяли. Вы же приказали – мы взяли", – объяснил Арестович.

Напомним, вечером 31 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска контролируют большую часть Северодонецка, однако не смогли окружить группировку ВСУ.

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