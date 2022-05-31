Операцией по взятию Северодонецка руководит лично Путин – военный эксперт

Войска РФ выполняют политическую задачу.

Была поставлена задача главой Кремля Путиным любой ценой взять Луганскую область. Северодонецк стал последним фортпостом на пути российских войск.

Об этом в эфире телеканала ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Они просто выполняют политическую задачу, несмотря на потери и любой ценой", — отметил Жданов.

Он также добавил, что если у оккупантов будет успех в Славянске, под угрозой окажется Запорожское направление и Краматорск.

Напомним, что в Запорожье ВСУ поколошматили российских оккупантов. Более десятка отправили к Кобзону и столько же в лазарет.

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