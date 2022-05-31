Операцією зі взяття Сєвєродонецька керує особисто Путін - військовий експерт

Війська РФ виконують політичне завдання.

Було поставлено завдання очільником Кремля Путіним за будь-яку ціну взяти Луганську область. Сєвєродонецьк став останнім фортпостом на шляху російських вйськ.

Про це в етері телеканалу ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Вони просто виконують політичне завдання, попри втрати і за будь-яку ціну", - зазначив Жданов.

Він також додав, що якщо у окупантів буде успіх у Слов’янську, під загрозою опиниться Запорізький напрямок та Краматорськ.

Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ відрепіжили російських окупантів. Понад десяток відправили до Кобзона і стільки ж до лазарету.

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