Операцією зі взяття Сєвєродонецька керує особисто Путін - військовий експерт

Війська РФ виконують політичне завдання.
Було поставлено завдання очільником Кремля Путіним за будь-яку ціну взяти Луганську область. Сєвєродонецьк став останнім фортпостом на шляху російських вйськ.
Про це в етері телеканалу ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.
"Вони просто виконують політичне завдання, попри втрати і за будь-яку ціну", - зазначив Жданов.
Він також додав, що якщо у окупантів буде успіх у Слов’янську, під загрозою опиниться Запорізький напрямок та Краматорськ.
Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ відрепіжили російських окупантів. Понад десяток відправили до Кобзона і стільки ж до лазарету.
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