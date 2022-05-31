Постачає нафтопродукти армії РФ: суд заарештував майно та рахунки групи компаній "Татнефти"

Слідчий суддя про наклав арешти на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній, заснованих російською нафтовою компанією "Татнефть". Арешт накладено в межах справи щодо фінансування дій задля насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення держвлади.

Компанія "Татнефть" постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міноборони Росії.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР 31 травня.

Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомості: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки, а також 118 бензовозів і автомобілів.

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В ДБР зазначили, що лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 млн грн. Після оцінки ще й нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд грн.

Ці активи для керування ними передадуть Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,.

В ДБР уточнили, що їхні слідчі за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора продовжуютьдосудове розслідування щодо фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що країни Єврозоюзу домовилися про часткове ембарго на російську нафту.