Дефіцит нафтопродуктів в Україні: уряд знайшов вихід із паливної кризи

Кабінет Міністрів знайшов вихід із паливної кризи. Урядовці ухвалили проєкт постанови щодо здійснення публічних закупівель нафтопродуктів в умовах воєнного стану.

Замовником буде "Укрзалізниця". Закупляти нафтопродукти будуть за кордоном, після цього направлятимуть на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду у п'ятницю, 27 травня.

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"Проєктом передбачається, що АТ "Укрзалізниця", виступаючи в ролі замовника, здійснює закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами. Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву", - пояснив очільник українського уряду Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За прогнозами Кабінету Міністрів, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

Згодом в Україні вирішили повернути держрегулювання цін на бензин та дизпальне, однак це станеться тоді, коли дефіцит пального на ринку України зникне.

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