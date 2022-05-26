Уряд поверне держрегулювання цін на пальне: коли це станеться

В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин та дизпальне.

Так, за словами заступника міністра економіки Дениса Кудіна, це станеться, коли дефіцит пального на ринку України зникне.

Відповідну заяву Кудін зробив під час круглого столу Energy Club, передає "Укррудпром".

За його словами, цінове регулювання обмежувало імпортерів у можливості закуповувати дороге паливо та насичувати їм український ринок.

"Котирування в умовах дефіциту – це середня температура по лікарні. Зрозуміло, що останні тонни можна купити лише дорожче. Регулювання цього не давало. Те саме стосується логістики. Сьогодні, щоб забрати дефіцитні вагони чи дефіцитну перевалку у порту Констанца, Гданськ та інших, треба заплатити більше. Регулювання цього не дозволяло", - зазначив Кудін.

У той же час уряд розглядає можливість повернутися до регулювання цін на пальне після того, як імпортери завезуть на ринок України достатню кількість нафтопродуктів для подолання дефіциту. За словами Кудіна, на це піде певний час, оскільки логістика зазнає значних навантажень.

"Лаг постачання час від контрактування до вивезення в Україну може бути до 30 днів. Є приклади, коли великі оператори ввезли пальне до Констанци (порт у Румунії — ред.) ще місяць тому і досі не весь цей обсяг в'їхав до України. Тому як тільки ситуація нормалізується, я думаю, що з великою ймовірністю в тій чи іншій формі цінове регулювання на ринок повернеться", - підсумував Кудін.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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