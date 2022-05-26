"Їб*шу всіх, мені п**й, цивільні, не цивільні": російський окупант розповів, як знищує і катує мирне населення (аудіо)

"Їб*шу всіх, мені п**й, цивільні, не цивільні": російський окупант розповів, як знищує і катує мирне населення (аудіо)

Російські окупанти все частіше в розмовах з рідними зізнаються, як вбивають мирне населення на окупованих територіях.

СБУ отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами цивільних українців у Харківській області.

Окупант у телефонній розмові розповів своїй дружині, як вони "зачищають" населенні пункти.

"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", - розповідає окупант дружині.

Він зазначає, що такі розправи над людьми - це звичайна практика. За його словами, росіяни глумляться з жінок, а потім їх просто вбивають. Також він хизується перед дружиною, як катує українців.

"Я тут творю, вообще. Е*ашу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать", - говорить окупант.

Нагадаємо, що мешканець Харківщини переховував у себе 19-річного росіянина.

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