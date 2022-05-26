"Еб*шу всех, мне п**й, гражданские, не гражданские": российский оккупант рассказал, как уничтожает и пытает мирное население (аудио)

"Еб*шу всех, мне п**й, гражданские, не гражданские": российский оккупант рассказал, как уничтожает и пытает мирное население (аудио)

Российские оккупанты все чаще в разговорах с родными признаются, как убивают мирное население на оккупированных территориях.

СБУ получила очередное подтверждение убийства российскими оккупантами гражданских украинцев в Харьковской области.

Оккупант в телефонном разговоре рассказал своей жене, как они "зачищают" населенные пункты.

"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты бросаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", — рассказывает оккупант жене.

Он отмечает, что такие расправы над людьми – это обычная практика. По его словам, россияне глумятся над женщинами, а потом их просто убивают. Также он кичится перед женой, как пытает украинцев.

"Я здесь творю, вообще. Е*ашу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать", — говорит оккупант.

Напомним, что житель Харьковщины скрывал у себя 19-летнего россиянина.

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