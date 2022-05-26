В Славянске задержали 57-летнего информатора оккупантов

В Славянске Донецкой области сообщили о подозрении 57-летнему информатору оккупантов.

Гражданин Украины подозревается в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. К мужчине применили меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Следователи установили, что в мае 2022 житель Славянска, используя собственный аккаунт в социальной Сети, передавал представителю оккупационной администрации РФ информацию, которая вредила национальной безопасности Украины. В частности, подозреваемый отправлял российскому военному тексту сообщения с указанием координат мест дислокации украинских военных.

"Полученные от мужчины сведения использовались оккупантами во время военного вторжения на территорию Донецкой области. 24 мая 2022 года информатор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, на одном из блокпостов в Житомирской области правоохранители остановили микроавтобус, в котором было немало вооружений. Во время осмотра правоохранители обнаружили автомат Калашникова, более полусотни патронов, корпус гранаты и несколько зажиганий. В настоящее время расследование устанавливает происхождение оружия.

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