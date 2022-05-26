У Слов'янську затримали 57-річного інформатора окупантів

У Слов'янську Донецької області повідомили про підозру 57-річному інформаторові окупантів.

Громадянина України підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. До чоловіка застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що у травні 2022-го мешканець Слов’янська, використовуючи власний акаунт у соціальній Мережі, передавав представнику окупаційної адміністрації РФ інформацію, яка шкодитла національній безпеці України. Зокрема, підозрюваний відправляв російському військовому текстові повідомлення із зазначенням координат місць дислокації українських військових.

"Отримані від чоловіка відомості використовувались окупантами під час військового вторгнення на територію Донецької області. 24 травня 2022 року інформатора затримано у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на одному з блокпостів у Житомирській області правоохоронці зупинили мікроавтобус, у якому було чимало озброєння. Під час огляду правоохоронці виявили автомат Калашникова, понад пів сотні набоїв, корпус гранати і кілька запалів. Наразі розслідування встановлює походження зброї.

Читайте також: