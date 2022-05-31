Битва за Донбас повинна завершити корінний перелом цієї війни - Жданов

Битва за Донбас повинна завершити корінний перелом цієї війни.
Україна намагається вирівняти парітет між ЗСУ і армією РФ.
Про це в етері телеканалу ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.
“Ми фактично зупинили наступ російських військ за винятком одного напрямку. Решта переходить до позиційних боїв і оборони. Ми звільнили майже чотири області від загарбників. Ця битва за Донбас, яка сьогодні триває, повинна завершити корінний перелом цієї війни”, - запевнив Олег Жданов.
Нагадаємо, що на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами загинули три людини.
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