Битва за Донбас повинна завершити корінний перелом цієї війни - Жданов

Битва за Донбас повинна завершити корінний перелом цієї війни - Жданов

Битва за Донбас повинна завершити корінний перелом цієї війни.

Україна намагається вирівняти парітет між ЗСУ і армією РФ.

Про це в етері телеканалу ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Ми фактично зупинили наступ російських військ за винятком одного напрямку. Решта переходить до позиційних боїв і оборони. Ми звільнили майже чотири області від загарбників. Ця битва за Донбас, яка сьогодні триває, повинна завершити корінний перелом цієї війни”, - запевнив Олег Жданов.

Нагадаємо, що на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами загинули три людини.

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