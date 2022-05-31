Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Донеччині внаслідок обстрілу окупантами загинули три людини (фото)

Дата публікації
Перегляди
35
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Донеччині внаслідок обстрілу окупантами загинули три людини (фото)

Фото: ДСНС України

В Донецькій області внаслідок обстрілу російськими окупантами загинули три людини. Ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, вночі 31 травня окупанти обстріляли місто Слов’янськ. Через що сталося загоряння декількох  квартир у багатоповерхівках, згорів автомобіль.  

“У місцевій школі та ще у декількох житлових будинках вибито вікна, посічені стіни. Пожежу, яка виникла в наслідок обстрілу, рятувальниками було ліквідовано. Загинуло три особи та постраждало шестеро. На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС та Штабу ООС”, - наголосили в ДСНС України.

Нагадаємо, що Рада звільнила Денісову з посади уповноваженої з прав людини.

Читайте також:

"Стара" Європа отримує другого Гітлера: аналіз 100 днів війни з Олегом Ждановим

"Стара" Європа отримує другого Гітлера: аналіз 100 днів війни з Олегом Ждановим
Наступна публікація