На Донеччині внаслідок обстрілу окупантами загинули три людини (фото)

В Донецькій області внаслідок обстрілу російськими окупантами загинули три людини. Ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, вночі 31 травня окупанти обстріляли місто Слов’янськ. Через що сталося загоряння декількох квартир у багатоповерхівках, згорів автомобіль.
“У місцевій школі та ще у декількох житлових будинках вибито вікна, посічені стіни. Пожежу, яка виникла в наслідок обстрілу, рятувальниками було ліквідовано. Загинуло три особи та постраждало шестеро. На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС та Штабу ООС”, - наголосили в ДСНС України.
Нагадаємо, що Рада звільнила Денісову з посади уповноваженої з прав людини.
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