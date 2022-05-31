На Донеччині внаслідок обстрілу окупантами загинули три людини (фото)

На Донеччині внаслідок обстрілу окупантами загинули три людини (фото)

В Донецькій області внаслідок обстрілу російськими окупантами загинули три людини. Ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, вночі 31 травня окупанти обстріляли місто Слов’янськ. Через що сталося загоряння декількох квартир у багатоповерхівках, згорів автомобіль.

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“У місцевій школі та ще у декількох житлових будинках вибито вікна, посічені стіни. Пожежу, яка виникла в наслідок обстрілу, рятувальниками було ліквідовано. Загинуло три особи та постраждало шестеро. На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС та Штабу ООС”, - наголосили в ДСНС України.

Нагадаємо, що Рада звільнила Денісову з посади уповноваженої з прав людини.

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