В Северодонецке повреждено 90% жилищного фонда – глава ОВА

Оккупанты контролируют большую часть Северодонецка, однако не смогли окружить группировки ВСУ.

Большая часть Северодонецка контролируется россиянами, но город не оцеплен, и предпосылок для этого нет.

О ситуации в городе рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Бои идут в середине Северодонецка. Российские войска, к сожалению, контролируют большую часть города. Но опасения оцепления нет. Есть возможность маневрировать, поэтому военные спокойно держат оборону на позициях", — сообщил Гайдай.

По его словам, Северодонецк близится к уровню разрушений Рубежного и Попасной. В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100% – центральной поставки воды, газа или электроэнергии нет. Повреждены 90% жилищного фонда, из них 60% критически, то есть восстановлению не подлежит.

Из-за обстрелов гуманитарные грузы в Северодонецк завезти невозможно, как и эвакуировать людей. Поэтому Гайдай призывает местных жителей скрываться в укрытии.

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли авиаудар по Северодонецку и попали в цистерну с азотной кислотой.

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