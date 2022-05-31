У Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду – голова ОВА

Окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька, проте не змогли оточити угруповання ЗСУ.

Більшість Сєвєродонецька контролюється росіянами, але місто не оточене, і передумов для цього немає.

Про ситуацію у місті розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Бої ідуть в середині Сєвєродонецька. Російські війська на жаль контролюють більшу частину міста. Але побоювання оточення нема. Є можливість маневрувати, тому військові спокійно тримають оборону на позиціях", — повідомив Гайдай.

За його словами, Сєвєродонецьк наближається до рівня руйнувань Рубіжного та Попасної. В місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100% – центрального постачання води, газу чи електроенергії немає. Пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, тобто відновленню не підлягає.

Через обстріли гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька завезти неможливо, як і евакуювати людей. Тому Гайдай закликає місцевих жителів ховатися в укриття.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали авіаудару по Сєвєродонецьку та влучили у цистерну з азотною кислотою.

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