Колишні учасники Quest Pistols об'єдналися, аби допомогти Україні

Колишні учасники відомого гурту Quest Pistols Антон Савлєпов, Костянтин Боровський та Микита Горюк об'єдналися, аби допомогти Україні.
У своєму найпершому складі гурт вирушить Європою давати благодійний тур.
Зокрема, музиканти виступатимуть у Варшаві, Вільнюсі, Таллінні, Ризі, Празі та Берліні.
"Оригінальний склад під оригінальним брендом. Той самий Quest Pistols! Ми відновлюємо наш легендарний гурт та вирушаємо у благодійний тур Європою!" - написав Савлєпов у своєму Instagram.
Всі кошти зароблені на концертах артисти відправлять на допомогу Україні. Зокрема, гроші підуть до благодійних організацій та фондів.
"Занурюйся у теплу ностальгію та роби свій внесок у допомогу! До зустрічі на концертах", - йдеться в повідомленні.
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