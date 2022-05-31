Россияне пытаются захватить Северодонецк и окружить ВСУ — сводка Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе.

Там российские оккупанты не прекращают ведение активных наступательных действий, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской областей.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 31 мая.

"На Донецком направлении противник, при поддержке огня артиллерии и минометов, проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются", — говорится в сообщении.

Россияне пытаются установить полный контроль над Северодонецком и оцепить подразделения Сил обороны, действующие на указанном направлении. Захватчики готовятся к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок.

На Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, проводил огненное поражение украинских войск с применением артиллерии.

В других направлениях оккупанты продолжают обстрелы с целью сковывания действий украинских войск и недопущения их переброски на другие, угрожающие направления.

Ранее сообщалось, что половина Северодонецка занята оккупантами.

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