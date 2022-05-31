Половина Северодонецка занята оккупантами: что происходит в городе

Город не оккупирован, там идут уличные бои.
Приблизительно половина Северодонецка в Луганской области по состоянию на 31 мая занята российскими военными.
Об этом заявил глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире телемарафона.
По его словам, линия фронта сейчас проходит в самом городе. Стрюк отметил, что город не оккупирован, там идут уличные бои. Жителям, оставшимся в городе, советуют оставаться в укрытиях.
Напомним, российские захватчики продолжают наступление в Луганской области. Оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка в Луганской области.
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