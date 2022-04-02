Захватчики пытаются заблокировать Северодонецк, Попасную и Авдеевку – Генштаб

На Донецком направлении оккупанты не имеют успеха и несут потери.

На Донецком направлении продолжаются попытки противника овладеть Мариуполем.

Также захватчики пытаются заблокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку.

Об этом говорится в сообщении Генштаба за 2 апреля.

"Оккупанты не имеют успеха, несут потери", — отмечает Генштаб.

Ранее Генеральный штаб ВСУ обнародовал фото, как украинские спецназовцы разбили оккупантов.

Напомним, в селе Дмитровка в Киевской области два танка ВСУ уничтожили 10 танков оккупантов и численное количество БМП.

Как сообщалось, украинские военные освободили более 30 населенных пунктов Киевской области.

Читайте также: