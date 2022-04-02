Загарбники намагаються заблокувати Северодонецьк, Попасну та Авдіївку - Генштаб

На Донецькому напрямку окупанти не мають успіху і несуть втрати.
На Донецькому напрямку тривають спроби противника оволодіти Маріуполем.
Також загарбники намагаються заблокувати Рубіжне, Северодонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу за 2 квітня.
"Окупанти не мають успіху, несуть втрати", - зазначає Генштаб.
Раніше Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив фото, як українські спецпризначенці розбили окупантів.
Нагадаємо, у селі Дмитрівка на Київщині два танки ЗСУ знищили 10 танків окупантів і чисельну кількість БМП.
Як повідомлялось, українські військові звільнили понад 30 населених пунктів Київської області.
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