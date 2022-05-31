Оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка

Российские захватчики продолжают наступление в Луганской области.
Оккупанты продвинулись внутрь Северодонецка в Луганской области, продолжаются уличные бои.
По данным ГСЧС, в областном центре Луганщины критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилищного фонда, из них 60% критически.
В течение суток в результате обстрела Лисичанска произошло возгорание гаражей.
"Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС ликвидировали пожары. Из города спасатели эвакуировали 2 граждан в безопасное место", — говорится в сообщении.
Спасатели продолжают развозить людям воду, еду и вещи первой необходимости.
Напомним, в Луганской области россияне обстреляли эвакуационный автомобиль: погиб журналист из Франции.
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