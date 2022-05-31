Окупанти просунулися вглиб Сєвєродонецька

Російські загарбники продовжують наступ у Луганській області.

Окупанти просунулися всередину Сєвєродонецька на Луганщині, тривають вуличні бої.

За даними ДСНС, в обласному центрі Луганщини критична інфраструктура зруйнована майже на 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично.

Протягом доби внаслідок обстрілу Лисичанська сталося загоряння гаражів.

"Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС ліквідували пожежі. З міста рятувальники евакуювали 2 громадян в безпечне місце", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники продовжують розвозити людям воду, їжу та речі першої потреби.

Нагадаємо, на Луганщині росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль: загинув журналіст з Франції.

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