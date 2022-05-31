Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти просунулися вглиб Сєвєродонецька

Дата публікації
Перегляди
2071
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти просунулися вглиб Сєвєродонецька

Фото: Сергій Гайдай

Російські загарбники продовжують наступ у Луганській області.

Окупанти просунулися всередину Сєвєродонецька на Луганщині, тривають вуличні бої.  

За даними ДСНС, в обласному центрі Луганщини критична інфраструктура зруйнована майже на 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично.

Протягом доби внаслідок обстрілу Лисичанська сталося загоряння гаражів. 

"Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС ліквідували пожежі. З міста рятувальники евакуювали 2 громадян в безпечне місце", - йдеться у повідомленні. 

Надзвичайники продовжують розвозити людям воду, їжу та речі першої потреби. 

Нагадаємо, на Луганщині росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль: загинув журналіст з Франції.

Читайте також:

Жданов: на Донбасі утворився воєнний трикутник: Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Світлодарська дуга

Жданов: на Донбасі утворився воєнний трикутник: Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Світлодарська дуга
Наступна публікація