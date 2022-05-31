У Мелітополі не можуть розпочати видавання російських паспортів

У Мелітополі не можуть розпочати видавання російських паспортів

Країна-агресорка Росія розпочала видавати паспорти на тимчасово окупованих територіях.

Втім, українці на захоплених територіях не поспішають отримувати російське громадянство. Зокрема, загальмувався процес у Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомили Сили оборони Запорізького краю.

Зазначається, що окупаційна влада не може розпочати процедуру видавання російських паспортів місцевим мешканцям. Річ у тім, що співробітники ЦНАПу відмовилися співпрацювати з окупантами.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін продовжує незаконні дії щодо української території. У середу, 25 травня, він підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України.

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