У Мелітополі не можуть розпочати видавання російських паспортів

Країна-агресорка Росія розпочала видавати паспорти на тимчасово окупованих територіях.
Втім, українці на захоплених територіях не поспішають отримувати російське громадянство. Зокрема, загальмувався процес у Мелітополі Запорізької області.
Про це повідомили Сили оборони Запорізького краю.
Зазначається, що окупаційна влада не може розпочати процедуру видавання російських паспортів місцевим мешканцям. Річ у тім, що співробітники ЦНАПу відмовилися співпрацювати з окупантами.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін продовжує незаконні дії щодо української території. У середу, 25 травня, він підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України.
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