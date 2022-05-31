В Мелитополе не могут приступить к выдаче российских паспортов

В Мелитополе не могут приступить к выдаче российских паспортов

Страна-агрессор Россия начала выдавать паспорта на временно оккупированных территориях.

Впрочем, украинцы на захваченных территориях не спешат получать российское гражданство. В частности, затормозился процесс в Мелитополе Запорожской области.

Об этом сообщили Силы обороны Запорожского края.

Отмечается, что оккупационные власти не могут начать процедуру выдачи российских паспортов местным жителям. Дело в том, что сотрудники ЦНАПа отказались сотрудничать с оккупантами.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин продолжает незаконные действия по украинской территории. В среду, 25 мая, он подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

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