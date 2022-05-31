"Следующие несколько недель будут определять дальнейшее развитие войны": генерал США

Пентагон также допускает возможность эскалации военных действий в Украине.
Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли допускает возможность эскалации в войне в Украине.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Я считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо управлять этим и оценивать шансы для эскалации, и мы этим занимаемся", – отметил он.
Генерал также подчеркнул, что сейчас идут "определяющие оперативные бои" между украинскими силами и российскими захватчиками на востоке Украины.
"Следующие несколько недель будут в основном определять дальнейшее развитие войны", — резюмировал Милли.
Напомним, в Министерстве обороны рассказали о планах российских оккупантов и боях на востоке Украины.
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