"Газпром" прекратил поставки газа компании из Нидерландов

Накануне российский газовый монополист уведомил компанию об остановке поставок газа от 31 мая.

Российский "Газпром" полностью остановил поставки газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Накануне GasTerra B.V. заявила, что не будет покупать российский газ за рубли.

"По состоянию на конец рабочего дня 30 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставку газа в апреле от компании GasTerra B.V. Платежи за поставляемый с 1 апреля газ должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были вовремя проинформированы", – говорится в сообщении "Газпрома".

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин попросил правительство дать "Газпрому" поручение по переводу контрактов с европейскими странами в рубли.

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