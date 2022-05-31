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"Газпром" припинив поставки газу компанії з Нідерландів

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"Газпром" припинив поставки газу компанії з Нідерландів

Фото: Associated Press

Напередодні російський газовий монополіст повідомив компанію про зупинку постачання газу від 31 травня.

Російський "Газпром" повністю зупинив постачання газу компанії GasTerra B.V. (Нідерланди).  

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Напередодні GasTerra B.V. заявила, що не купуватиме російський газ за рублі.

"Станом на кінець робочого дня 30 травня "Газпром експорт" не отримав платіж за постачання газу у квітні від компанії GasTerra B.V. Платежі за газ, що постачається з 1 квітня, мають здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані", - йдеться у повідомленні "Газпрому".

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін попросив уряд дати "Газпрому" доручення щодо переведення контрактів з європейськими країнами у рублі.

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