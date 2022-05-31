Розповідала про розташування підрозділів ЗСУ: судитимуть мешканку Мар'їнки

У Хмельницькій області зловмисник обікрав сім’ю переселенців з Донеччини. У Донецькій області будуть судити мешканку Мар’їнки, яка поширювала інформацію щодо розташування підрозділів Збройних сил України.

Слідство встановило, що у квітні 2022-го 58-річна жінка регулярно передавала своїй подрузі, яка мешкає у тимасово окупованому Донецьку, інформацію про розташування підрозділів ЗСУ у Мар’їнці.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається: правопорушниця знала про те, що онук знайомої є бойовиком "ДНР". Вона усвідомлювала, що ця інформація може нашкодити національній безпеці України.

Прокуратури завершено досудове розслідування стосовно жінки за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Як повідомлялося, на Житомирщині правоохоронці затримали двох місцевих мешканців, які підтримували державу-агресорку. Як стало відомо, наприкінці квітня правоохоронці виявили 69-річну місцеву мешканку з проросійською позицією. Вона заперечувала окупацію військовими РФ частини території України та закликала підтримувати державу-агресорку.

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