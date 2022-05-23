Уряд Польщі достроково розриває угоду на постачання газу із РФ

У Польщі вирішили розірвати угоду на постачання російського газу, не чекаючи на його завершення наприкінці поточного року.

У Польщі уряд ухвалив рішення розірвати угоду на постачання російського газу і не чекатимуть її завершення.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У Польщі вирішили розірвати угоду на постачання російського газу і не чекатимуть її завершення. Платити за енергоресурс у рублях на вимогу рф поляки не будуть", – написав Єрмак.

Своєю чергою уповноважений уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський заявив, що Польща проводить "стратегію відокремлення від російських поставок".

"Ми перебуваємо в розпалі війни, яку Росія веде за допомогою поставок газу. Ми проводимо стратегію відокремлення від російських поставок, виведення Польщі з російської монополії "Газпрому". У нас у цій справі переломний момент. 13 травня уряд прем'єр-міністра Матеуша Моравецького ухвалив постанову про припинення дії договорів між урядами Республіки Польща та Російської Федерації, відомих як Ямальські угоди, які були підписані в 1993 році", - сказав він.

Наімський додав, що газові відносини між Польщею та Росією припиняють своє існування.

"Кілька місяців тому міністр енергетики Міхал Куртика ініціював процедуру розірвання цих договорів...Уряд ухвалив постанову, яку підписав прем’єр-міністр", - підсумував польський чиновник.

Нагадаємо, від 23 травня в Литві немає російських газу, нафти і електроенергії.

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