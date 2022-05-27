До кінця року Україні не вистачить газу, знадобиться імпорт - "Нафтогаз"

До кінця року Україні не вистачить газу, знадобиться імпорт - "Нафтогаз"

Україна наразі не імпортує природний газ, і водночас їй вдається збільшувати його запаси у сховищах, проте до кінця року такий імпорт, імовірно, знадобиться.

Порівняно невеликий обсяг дає гнучкість у закупівлях.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Виглядає все так, що, швидше за все, Україні буде потрібен імпорт. Ми не імпортуємо зараз узагалі і при цьому нам вдається закачувати газ до сховищ. Але до кінця року потрібен буде імпорт газу. І ми працюємо над тим, щоб знайти кращі умови", - сказав він.

"Ми обговорюємо різні варіанти імпорту: і LNG (зокрема, американського LNG), і імпорт газу з країн, з яких ми раніше не імпортували", – зазначив він.

Голова "Нафтогазу" поки що не розкрив подробиць, але наголосив, що компанія має сьогодні можливості шукати кращі варіанти імпорту.

"Оскільки обсяги газу, який потрібно імпортувати, є відносно невеликі порівняно з попередніми роками, в нас є певна гнучкість, ми можемо дозволити собі, принаймні поки що, шукати кращі варіанти імпорту й нижчу ціну, і певним чином ризикувати щодо цього", – заявив Вітренко.

Раніше Вітренко заявив, що російські окупаційні сили продовжують порушувати роботу компресорних станцій на нещодавно окупованих територіях. Дії російських окупантів на тимчасово окупованих територіях загрожують транзиту газу до Євросоюзу.

Нагадаємо, "Нафтогаз" авансом сплатив до держбюджету 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік.

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