До конца года Украине не хватит газа, понадобится импорт – "Нафтогаз"

До конца года Украине не хватит газа, понадобится импорт – "Нафтогаз"

Украина не импортирует природный газ, и при этом ей удается увеличивать его запасы в хранилищах, однако до конца года такой импорт, вероятно, понадобится.

Сравнительно маленький размер дает гибкость в закупках.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Выглядит все так, что, скорее всего, Украине понадобится импорт. Мы не импортируем сейчас вообще и при этом нам удается закачивать газ в хранилища. Но до конца года потребуется импорт газа. И мы работаем над тем, чтобы найти лучшие условия ", – сказал он.

"Мы обсуждаем разные варианты импорта: и LNG (в частности, американского LNG), и импорт газа из стран, из которых мы раньше не импортировали", – отметил он.

Глава "Нафтогаза" пока не раскрыл подробностей, но подчеркнул, что у компании сегодня есть возможности искать лучшие варианты импорта.

"Поскольку объемы газа, который нужно импортировать, относительно невелики по сравнению с предыдущими годами, у нас есть определенная гибкость, мы можем позволить себе, по крайней мере, пока, искать лучшие варианты импорта и более низкую цену, и определенным образом рисковать по этому поводу", – заявил Витренко.

Ранее Витренко заявил, что российские оккупационные силы продолжают нарушать работу компрессорных станций на оккупированных территориях. Действия российских оккупантов на временно оккупированных территориях угрожают транзиту газа в Евросоюз.

Напомним, " Нафтогаз" авансом уплатил в госбюджет 2,3 млрд грн дивидендов за 2021 год.

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