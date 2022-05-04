"Нафтогаз" отсрочил начисление за газ в киловатт/часах

"Нафтогаз" отсрочил начисление за газ в киловатт/часах

В период действия военного положения система учета газа остается в кубометрах.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" на период военного положения оставляет систему учета газа в кубометрах, отсрочив введение киловатт/часов в платежках.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте.

"На данный момент учет и коммерческие расчеты в хозяйственных отношениях во время приема-передачи в/из газотранспортной или газораспределительной системы, купли-продажи, поставки, потребления природного газа и предоставления услуг по транспортировке будут осуществляться по объему природного газа в единицах объема (тыс. м куб.)", — говорится в сообщении.

Отопительный сезон 2021-2022 годов должен быть последним, когда украинцы платили за газ по метрическим показателям.

В ноябре прошлого года Верховная Рада Украины приняла закон, регламентирующий переход на европейскую систему учета потребления газа. Благодаря внедрению новой системы учета автоматически учитывается качество газа, а клиент будет платить за энергию от газа, а не объем.

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