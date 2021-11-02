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Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменилось

Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменилось

УНИАН

"За" проголосовали 250 нардепов.

Сегодня, 2 ноября, депутаты Верховной Рады проголосовали во втором чтении и в целом за законопроект №2553 , предусматривающий учет газа в энергетических единицах – в кВт-ч. То есть теперь украинцы будут платить за газ исходя из его качества, а не за полученный объем.

Таково решение нардепы постановили во время заседания ВР.

Законопроект поддержали депутаты из всех фракций и групп, кроме ОПЗЖ и Родины. "За" проголосовали 250 нардепов. Согласно этому законопроекту, в платежках украинцев будет указано, сколько м.куб. потреблено и сколько кВт-ч потреблено.

Преимущества нового механизма вычисления стоимости и учета газа:

  • Такой механизм синхронизирует нашу систему, наши подземные газохранилища с европейской системой, где газ измеряется в кВт-ч.
  • Это поможет интеграции украинского рынка в европейский и облегчит работу европейских компаний в Украине.
  • Улучшает конкуренцию на розничном рынке газа. Теперь для изменения поставщика не требуются справки от предыдущего поставщика, а изменять поставщика можно будет даже при наличии долга перед предыдущим.
  • Котельные ОСМД приравнены к предприятиям ТКЭ, поэтому будут получать газ по 7,42 грн.
  • Регулятор НКРЭКУ получает право установить цену газа для поставщика последней надежды (ПОН). Поэтому эти 600 тыс. домохозяйств будут получать газ по цене 7,96 грн, а не 16 грн.

Напомним, Шмигаль заявил, что правительство не повышало тарифы на тепло для населения. В период отопительного сезона оставить стоимость кубометра газа для потребителей на уровне 7,96 грн.

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