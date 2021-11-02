Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменилось

"За" проголосовали 250 нардепов.

Сегодня, 2 ноября, депутаты Верховной Рады проголосовали во втором чтении и в целом за законопроект №2553 , предусматривающий учет газа в энергетических единицах – в кВт-ч. То есть теперь украинцы будут платить за газ исходя из его качества, а не за полученный объем.

Таково решение нардепы постановили во время заседания ВР.

Законопроект поддержали депутаты из всех фракций и групп, кроме ОПЗЖ и Родины. "За" проголосовали 250 нардепов. Согласно этому законопроекту, в платежках украинцев будет указано, сколько м.куб. потреблено и сколько кВт-ч потреблено.

Преимущества нового механизма вычисления стоимости и учета газа:

Такой механизм синхронизирует нашу систему, наши подземные газохранилища с европейской системой, где газ измеряется в кВт-ч.

Это поможет интеграции украинского рынка в европейский и облегчит работу европейских компаний в Украине.

Улучшает конкуренцию на розничном рынке газа. Теперь для изменения поставщика не требуются справки от предыдущего поставщика, а изменять поставщика можно будет даже при наличии долга перед предыдущим.

Котельные ОСМД приравнены к предприятиям ТКЭ, поэтому будут получать газ по 7,42 грн.

Регулятор НКРЭКУ получает право установить цену газа для поставщика последней надежды (ПОН). Поэтому эти 600 тыс. домохозяйств будут получать газ по цене 7,96 грн, а не 16 грн.

Напомним, Шмигаль заявил, что правительство не повышало тарифы на тепло для населения. В период отопительного сезона оставить стоимость кубометра газа для потребителей на уровне 7,96 грн.

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