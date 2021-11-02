Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменилось

"За" проголосовали 250 нардепов.
Сегодня, 2 ноября, депутаты Верховной Рады проголосовали во втором чтении и в целом за законопроект №2553 , предусматривающий учет газа в энергетических единицах – в кВт-ч. То есть теперь украинцы будут платить за газ исходя из его качества, а не за полученный объем.
Таково решение нардепы постановили во время заседания ВР.
Законопроект поддержали депутаты из всех фракций и групп, кроме ОПЗЖ и Родины. "За" проголосовали 250 нардепов. Согласно этому законопроекту, в платежках украинцев будет указано, сколько м.куб. потреблено и сколько кВт-ч потреблено.
Преимущества нового механизма вычисления стоимости и учета газа:
- Такой механизм синхронизирует нашу систему, наши подземные газохранилища с европейской системой, где газ измеряется в кВт-ч.
- Это поможет интеграции украинского рынка в европейский и облегчит работу европейских компаний в Украине.
- Улучшает конкуренцию на розничном рынке газа. Теперь для изменения поставщика не требуются справки от предыдущего поставщика, а изменять поставщика можно будет даже при наличии долга перед предыдущим.
- Котельные ОСМД приравнены к предприятиям ТКЭ, поэтому будут получать газ по 7,42 грн.
- Регулятор НКРЭКУ получает право установить цену газа для поставщика последней надежды (ПОН). Поэтому эти 600 тыс. домохозяйств будут получать газ по цене 7,96 грн, а не 16 грн.
Напомним, Шмигаль заявил, что правительство не повышало тарифы на тепло для населения. В период отопительного сезона оставить стоимость кубометра газа для потребителей на уровне 7,96 грн.